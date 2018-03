LeBron James chiude la bocca a un giornalista e mette in guardia le altre squadre: “al 1° turno siamo un pericolo per tutti”

I Cavs potrebbero non chiudere la regular season al primo posto ad Est, LeBron James però informa tutti che venderà cara la pelle

I Cleveland Cavaliers, con grande probabilità, non concluderanno la regular season al primo posto nella Eastern Conference. Il record di 38-26 parla chiaro, difficile recuperare il distacco da Raptors (45 vittorie) e Celtics (45 vittorie). LeBron James però non ha paura di affrontare la postseason da ‘sfavorito’, del resto per puntare all’anello si deve sempre passare dal ‘Re’. LeBron lo ha dimostrato prima in campo contro i Nuggets firmando 39 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, poi rispondendo ad una domanda di un giornalista un po’ invadente dichiarando: