Lazio, i convocati di Inzaghi: tre pedine assenti contro la Dinamo Kiev

Lazio, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di tre pedine in vista della gara di questa sera in Europa League contro la Dinamo Kiev: ecco i convocati dal tecnico laziale

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per l’impegno di questa sera della sua squadra in Europa League. All’Olimpico arriverà la Dinamo Kiev, squadra da non prendere di certo con le molle. La Lazio ha dichiarato attraverso diversi membri di rosa e staff di puntare molto sull’Europa League, ma per passare il turno contro gli ucraini ci vorrà una grande gara all’andata in vista del ritorno temibile in casa della Dinamo Kiev. Vediamo dunque le scelte di Inzaghi per la gara di questa sera, nella quale mancheranno tre pedine al tecnico laziale. Si tratta di Lulic, Marusic e Luiz Felipe, non convocati dal tecnico.

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.