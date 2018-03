Lazio: Grasso si complimenta con Zingaretti, Leu decisiva

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Ho appena sentito al telefono Nicola Zingaretti, complimentandomi con lui per la vittoria nel Lazio e augurandogli buon lavoro per il suo secondo mandato”. Lo ha dichiarato Pietro Grasso di Leu.

“Liberi e Uguali è stata decisiva ai fini del risultato finale. Abbiamo scongiurato l’ipotesi di vedere la Regione governata nuovamente dalla destra. Voglio ringraziare i cittadini che ci hanno dato fiducia e con loro i volontari, i militanti, i candidati e i dirigenti regionali di Liberi e Uguali che in queste settimane si sono impegnati nella campagna elettorale sul territorio laziale portandoci a questo importante risultato”, ha concluso.