La Sportiva Epic Ski Tour: inizia il grande evento sportivo invernale

La Sportiva Epic Ski Tour grande divertimento da oggi a domenica sulle Valli di Fiemme e Fassa (TN)

Da domani a domenica tre sontuosi appuntamenti con lo scialpinismo nelle Valli di Fiemme e Fassa (TN), tra Alpe Cermis, Passo San Pellegrino e Passo Pordoi; c’è fermento nell’aria in vista della seconda edizione, ricchissima anche di eventi collaterali. Il ritiro pettorali avverrà a partire da oggi dalle ore 16 alle ore 21, prima di iniziare una delle tante nottate di divertimento al Teatro Navalge di Moena con la “Serata alla Trentina” ricca di sfiziosità per il palato. Ecco le parole di Kurt Anrather, responsabile del comitato organizzatore de “La Sportiva Epic Ski Tour”, pronto, dopo aver testato i percorsi assieme ai propri collaboratori, a sedersi in cabina di regia a dirigere la sua “creazione”.

“siamo pronti, di neve ce n’è in abbondanza ed ora non ci resta che sperare nel meteo, che oggi è splendido”

Domani test sui prodotti degli sponsor (ore 9 – 16), ritiro pettorali (ore 10.30 – 14), Area Expo (ore 10.30 – 22) al Navalge e ritiro pettorali anche al Cermis (ore 15.30 – 17), prima dello start ufficiale della prima tappa. Al pasta party (ore 19 – 21.30) ci si potrà rifocillare, mentre in serata in alto i calici per l’EPIC Party in centro a Moena. Sabato 10 marzo ritiro pettorali al Passo San Pellegrino (dalle ore 9 alle 10.30) alla volta della seconda tappa di scena mezz’ora più tardi, mentre dalle ore 14 alle ore 17 ‘Outdoor film cinema’ sempre al Teatro Navalge, fulcro di queste giornate scialpinistiche, festeggiando al termine delle proprie performance sportive con EPIC Talk (ore 17), pasta party (ore 18 – 20.30), EPICTORBERFEST in compagnia ed EPIC Party di Moena, una manifestazione che sa davvero onorare alla perfezione il connubio sport e divertimento. Domenica 11 marzo invece… epico finale sul Pordoi e pasta party alle ore 14, ricordando che tutti gli appassionati avranno tempo per iscriversi in loco fino a poco prima dell’avvio di tappa: 180 euro per le tre sfide con pacco gara La Sportiva del valore di 139 euro (casco o felpa tecnica), e 50 euro per le singole (100 con gadget), anche in compagnia di una guida alpina che aiuterà i meno preparati, eccezion fatta per la tappa di domani al Cermis che non necessita di particolari “aiuti”.

Condiranno il tutto i tanti appassionati e i campioni schierati al via, in lotta per il montepremi di 46.000 euro, da Simon Anthamatten e ancora Manfred Reichegger, le scialpiniste Jennifer Fiechter, Viktoria Kreuzer, Corinna Girardi, Verena Hofmann e Verena Steitberger, gli atleti “vertical” Toni Palzer e Werner Marti, Rémi Bonnet, Nicolò Ernesto Canclini, la gloria del fondo Peter Schlickenrieder in compagnia degli azzurri Federico Nicolini, Daniel Antonioli, Alex Oberbacher, Enrico Loss, Pietro Lanfranchi, William Boffelli, Martin Stofner e degli austriaci Gerald Bauer, Andreas Janck e Daniel Aschbacher. La sfida alle cime innevate del Trentino è partita.