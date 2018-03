Kim invita Trump

Washington, 9 mar. (AdnKronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato un invito del leader nordcoreano Kim Jong-un a “incontrarsi il prima possibile”, cosa che dovrebbe avvenire “entro maggio”. A dare notizia dell’offerta di Kim è stato Chung Eui Yong, che nei giorni scorsi aveva guidato la delegazione sudcoreana a Pyongyang, secondo cui il leader nordcoreano “ha espresso la sua disponibilità a incontrare il presidente Trump al più presto possibile”. E Trump ha fatto sapere che “incontrerà Kim entro maggio per raggiungere una denuclearizzazione permanente” della penisola coreana, ha detto Chung.

Se l’incontro dovesse avvenire – al culmine di mesi di minacce e insulti, provocazioni e sanzioni – sarebbe il primo tra un presidente degli Stati Uniti ed un leader del ‘regno eremita’. Chung ha anche riferito che Kim ha accettato di non condurre ulteriori test nucleari e missilistici, impegnandosi ad una “completa denuclearizzazione della penisola”, accettando tra l’altro che “le esercitazioni militari congiunte di routine tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti debbano continuare”. La Casa Bianca, nel confermare l’invito del leader nordcoreano “in un luogo ed in una data che deve essere decisa”, ha sottolineato che “nel frattempo tutte le sanzioni ed il massimo della pressione deve restare” sulla Corea del Nord.