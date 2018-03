Juventus “a pezzi” ed attesa ad un tour de force: Allegri prepara il maxi-turnover

Massimiliano Allegri costretto ad una rivoluzione per la sua Juventus in vista della gara di campionato contro l’Udinese, la prima di tre partite in otto giorni per i bianconeri

Massimiliano Allegri raccoglie i cocci della sua Juventus dopo la bella trasferta londinese. La Juventus è tornata a casa con il biglietto per i quarti di finale di Champions League in tasca e dunque col morale alle stelle. Le condizioni fisiche però impongono qualche riflessione ed un turnover non certo leggero in vista della gara contro l’Udinese. Mario Mandzukic, il grande assente della gara col Tottenham, si appresta a tornare in campo dal primo minuto, anche a causa delle condizioni precarie dei suoi pari ruolo. Salteranno la gara contro i friulani gli squalificati Lichtsteiner e Alex Sandro, dunque fasce da ricostruire con De Sciglio anch’esso al rientro ed Asamoah sulla sinistra. Pjanic e Khedira sono rientrati stanchi dalla trasferta e dunque Allegri si appresta a lasciare in panchina almeno uno dei due centrocampisti, considerando anche il turno infrasettimanale che attende i bianconeri contro l’Atalanta, gara da recuperare dopo la neve caduta su Torino. Bentancur e Marchisio si scaldano, mentre Buffon si appresta a lasciar nuovamente spazio a Szczesny. Dunque massiccio turnover per Allegri e per la sua Juve che affronterà tre gare in 8 giorni di campionato che potranno dire molto in chiave scudetto.