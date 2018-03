Juventus, Nedved “pizzicato” durante un colloquio di mercato: c’è un nuovo nome nel mirino bianconero

Pavel Nedved, dirigente della Juventus, sta lavorando al futuro dell’attacco bianconero che dalla prossima annata potrebbe subire uno scossone notevole

La Juventus sarà impegnata questa sera in un incontro delicatissimo di Champions League. Dopo il 2-2 di Torino infatti, i bianconeri si giocheranno il passaggio ai quarti di finale contro il Tottenham. Nel frattempo però la dirigenza si sta muovendo abilmente in chiave calciomercato, con l’intento di anticipare i tempi in vista dell’estate caldissima che si va profilando. Pavel Nedved è stato pizzicato in quel di Londra dalle telecamere di Premium Sport. Il dirigente bianconero ha avuto un lungo colloquio con Nelio Lucas, numero uno del Doyen sports investments, durante il quale si è parlato del francese Martial. Il calciatore in forza al Manchester United, viene utilizzato col contagocce da Mourinho ed in estate potrebbe pensare all’addio. La Juventus al momento sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell’affare, staremo a vedere nelle prossime settimane se si concretizzerà.