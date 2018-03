Juventus, incontentabile Higuain: “vogliamo vincere tutte e tre le competizioni, non vorrei essere altrove”

Gonzalo Higuain ha parlato del momento positivo della Juventus, tornando sulla splendida vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham

La vittoria di Wembley porta impresso il suo nome, gol e assist per ribaltare il Tottenham e regalare alla Juventus il pass per i quarti di finale di Champions League. Gonzalo Higuain è tornato, dopo un periodo di stop per infortunio, il ‘Pipita’ si è ripreso il centro dell’attacco bianconero, trascinando i compagni verso una qualificazione che, ad un certo punto, appariva alquanto complicata. L’argentino si gode adesso il momento, pensando già ai prossimi impegni:

“La Juventus ha cuore e per questo non abbassa mai la concentrazione. I risultati ci danno ragione. Ho celebrato il gol con rabbia? Vivevo un momento complicato e lì eravamo fuori dalla Champions. Quella era la rete che ci permetteva di crederci ancora e per quello ho esultato così. Non c’era nessuna dedica, non mi interessa quello che si dice fuori dal campo perché le critiche distruttive mi entrano da un orecchio e mi escono dall’altro. Quello che può servirmi lo ascolto, non faccio nemmeno troppo caso agli elogi perché io sempre lavoro in silenzio, mi alleno, sono con la mia squadra e niente più; possono dire ciò che vogliono. Cerco sempre di aiutare il gruppo come è stato contro il Tottenham”.

La prestazione di Wembley è arrivata grazie alla forza di un gruppo granitico, come sottolinea lo stesso Gonzalo Higuain: