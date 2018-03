Juventus da favola? Macchè, Allegri il “fifone” ringrazi le lacune del Tottenham, altro che impresa…

La Juventus ha superato il Tottenham giocando malissimo in quel di Londra: un calcio pessimo e codardo quello proposto da Allegri, vittoria contro una squadra modesta, le imprese sono altre

A quasi 24 ore dalla vittoria della Juventus in casa del Tottenham, si fa un gran parlare del passaggio del turno dei bianconeri ai quarti di finale di Champions League, parlando a sproposito di “impresa”. Quella della Juve non è affatto stata un’impresa, anzi, i bianconeri sono stati messi sin troppo in difficoltà da una squadra sulla carta inferiore a quella di Allegri, altro che impresa. Prendendo uno per uno i calciatori di Pochettino e paragonandoli agli juventini, non ci sarebbe storia, non ci sarebbe partita. Il tutto è stato però ribaltato, la Juve è stata massacrata nel gioco e nelle occasioni dal Tottenham e tutto ciò a causa dell’atteggiamento voluto da Allegri. Una squadra attendista, brutta, impaurita, che non pensa a far male all’avversario ma solo a non prenderle. Allegri ha paura di sciorinare il proprio bagaglio offensivo da urlo e non dica che ieri ha schierato tre attaccanti dato che Douglas Costa è stato relegato quasi a terzino. Il tecnico della Juventus deve ringraziare le lacune del Tottenham, una squadra modesta che difatti non ha vinto nulla nella sua storia recente. Allegri inoltre dia un bacio in fronte ad Higuain, il quale ha trovato due guizzi all’interno di una gara non giocata dalla Juventus. Il gioco è pari a zero, Allegri non sorrida affatto. Higuain ha tolto le castagne dal fuoco ieri a Londra, ma potrà farlo sempre? Ed inoltre, i tifosi hanno esultato ieri per la vittoria col Tottenham, ma fino a quando accetteranno questo atteggiamento provinciale ed uno spettacolo calcisticamente pessimo?