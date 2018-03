Juventus, Barzagli show: staffilate al Napoli, ma anche al gioco di Allegri…

Il difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ha analizzato il duello al vertice del campionato con il Napoli di Sarri, una squadra che ha un gioco senz’altro più spettacolare

Il difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ha parlato del duello che va avanti da inizio stagione con il Napoli, non lesinando commenti piccanti. Barzagli, interpellato da Tuttosport, ha analizzato in primis le differenze tra il gioco di Sarri molto divertente e scoppiettante, e quello del suo mister Allegri e della Juventus, non certo spettacolare negli ultimi tempi. Lo ha fatto con onestà, ammettendo di non poter fare lo stesso gioco dei partenopei per caratteristiche tecniche, ma rifilando anche una staffilata agli avversari: