Jovanotti, che show al concerto di Rimini con Valentino Rossi: “sposiamoci!”, poi il boato del pubblico [VIDEO]

Valentino Rossi ospite di Jovanotti al concerto di Rimini: applausi, cori da stadio e un boato immenso per il Dottore

Valentino Rossi è un grande appassionato di musica, così come il suo amico Lorenzo Jovanotti ama infinitamente gli sport, in particolar modo il ciclismo e il motociclismo. Il cantante italiano e il nove volte campione del mondo sono molto legati, si incontrano spesso, cercando di regalarsi reciprocamente emozioni uniche. Valentino Rossi sicuramente si impegnerà per cercare di conquistare il decimo titolo Mondiale e far impazzire di gioia Jovanotti, intanto il cantautore romano ha regalato al campione di Tavullia uno spettacolo unico ieri sera all’RDS Stadium di Rimini. Musica, balli, canzoni e anche… una proposta di matrimonio: durante il concerto infatti Jovanotti non ha potuto non salutare il suo amico. Lorenzo Cherubini si è in un primo momento inginocchiato verso Valentino Rossi per poi far notare a lui e a tutto il pubblico di Rimini il look da lui scelto: pantaloni gialli e giacca blu, i colori del Dottore. “Mi sono vestito con i tuoi colori, l’ho fatto apposta in tuo onore fratello, sto da dio o no? Sono i colori più belli del mondo. I colori di Valentino Rossi! Il nostro eroe. Sposiamoci! No quello no, però ci vogliamo bene. Siamo una coppia di fatto”, ha esclamato Jovanotti. Poi il boato, applausi e cori da stadio per Valentino Rossi.