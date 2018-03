Jovanotti non solo colonna sonora dell’addio di Astori, il cantante parla di Davide: “aveva l’aria di qualcuno che conosci da sempre”

Jovanotti parla di Davide Astori, il cantante ha scritto su Facebook il suo pensiero sulla morte prematura del calciatore della Fiorentina

Si sono celebrati oggi i funerali di Davide Astori, calciatore della Fiorentina e uomo da imitare. La morte del difensore ha scosso l’Italia intera, che di controbalzo ha dimostrato il suo affetto al 31enne riempiendo la piazza di fronte alla Basilica di Santa Croce dove la cerimonia funebre ha avuto luogo. Anche Jovanotti ci ha tenuto ad esprimere il suo pensiero su quanto accaduto a Davide Astori e l’ha fatto su Facebook postando il video che la Fiorentina ha realizzato in memoria del suo capitano usando come colonna sonora proprio la canzone dal titolo ‘Terra degli uomini‘ del cantautore romano. “Son sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni“, recita il brano in un verso particolarmente vicino all’episodio accaduto al calciatore scomparso domenica. Senza usare le parole delle sue canzoni, ma utilizzando quelle che gli arrivano direttamente dal cuore Jovanotti esprime tutto il suo dolore per la perdita di Davide: