Jonathan Rea in MotoGp? Il campione del mondo di Sbk ha le idee chiare: “non mi interessa una squadra satellite”

Jonathan Rea e l’opzione MotoGp: il campione del mondo di Superbike non esclude un passaggio di categoria, ma solo in un team ufficiale

La stagione di Superbike non è iniziata nel modo migliore per Jonathan Rea, il campione del mondo in carica, che ha dovuto fare i conti con un’operazione poche settimane prima dell’esordio, ha visto la Ducati dominare nella prima gara dell’anno, ma la settimana scorsa si è ripreso il riscatto con qualche piccola soddisfazione. Il pilota nordirlandese è da tempo ormai accostato al mondo della MotoGp, che lui però sembra un po’ snobbare. Intervistato da MCN, Rea no ha escluso la possibilità di un salto di categoria, che però avverrebbe solo nel caso in cui al nordirlandese venisse offerta una moto ufficiale: