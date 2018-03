Joao Pedro positivo all’antidoping

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Joao Pedro del Cagliari positivo a un diuretico. La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, “ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. JoÇ?o Pedro Gerardino Dos Santos GalvÇ?o (tesserato FIGC) riscontrato positivo alla sostanza Idroclorotiazide (un diuretico) a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia al termine della Manifestazione di calcio Campionato Serie A ‘Sassuolo-Cagliari’ svoltasi a Reggio Emilia l’11 febbraio 2018”, rende noto Nado Italia.

La notizia della positività del centrocampista brasiliano arriva nel giorno del suo 26esimo compleanno. Con Joao Pedro sono due i calciatori della Serie A trovati quest’anno positivi all’antidoping. Nel settembre scorso infatti fu trovato positivo il capitano del Benevento Fabio Lucioni.