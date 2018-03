Doping Joao Pedro, il Cagliari chiarisce la propria posizione: i dettagli

Joao Pedro nel mirino della Procura Nazionale Antidoping, il Cagliari calcio ha risposto con un comunicato nel pomeriggio

“A seguito di quanto notificato questa mattina dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping al giocatore Joao Pedro, il Cagliari Calcio, appresa con stupore la notizia, auspica che venga fatta quanto prima chiarezza sulla vicenda, ponendosi a totale disposizione delle autorità preposte per la pronta risoluzione della questione. La Società ha assoluta fiducia nella buona fede e correttezza del calciatore”. Il Cagliari risponde con un comunicato alla notizia che stamane ha scosso l’ambiente sardo. La Procura Nazionale Antidoping, “ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. Joao Pedro Gerardino riscontrato positivo alla sostanza Idroclorotiazide (un diuretico) a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia al termine della Manifestazione di calcio Campionato Serie A ‘Sassuolo-Cagliari’ svoltasi a Reggio Emilia l’11 febbraio 2018”. Adesso si attendono ulteriori notizie e chiarimenti in merito all’accaduto, intanto il calciatore salterà la prossima gara del Cagliari. Da segnalare in giornata anche la convocazione da parte della Procura di Stefan De Vrij, per alcuni chiarimenti procedurali sempre in fatto di antidoping.