Salone di Ginevra, Jeep Grand Cherokee Trackhawk: tutti i segreti del SUV più potente del mondo [FOTO]

Sul palcoscenico della kermesse svizzera troviamo come protagonista l’incredibile Jeep Grand Cherokee Trackhawk da 717 CV

Il SUV più potente al mondo, ovvero la Jeep Grand Cherokee Trackhawk sbarca in Europa e più precisamente in Svizzera, dove nelle ultime ore è stata presentata in occasione del Salone di Ginevra 2018.

Questo mastodontico fuoristrada può contare su un poderoso V8 6.2 sovralimentato con compressore volumetrico, in grado di sprigionare 717 CV e una coppia di 874 Nm sulla trazione integrale Jeep.

Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la vettura schizza da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 290 km/h, numeri che la rendono la più prestazionale della sua categoria.