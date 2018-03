“Vi racconto il mio Tor® scatenato”: Javi Dominguez incontra il pubblico del ciclo “a tu per tu con i grandi dello sport”

“A tu per tu con i grandi dello sport”, Javi Dominguez vincitore del Tor des Geants 2017 da Df Sport Specialist

“Vi racconto il mio Tor® scatenato”: Javi Dominguez, Trail runner del Team Vibram, incontra il pubblico delle serate del ciclo “A tu per tu con i grandi dello sport”, giovedì 29 marzo alle ore 20.30 nel negozio di Bevera di Sirtori (Lc). Il sogno di garaggiare al Tor de Geants®, una delle gare endurance più impegnative al mondo, si avvera per Javi nel 2017: non solo si aggiudica la vittoria ma infrange anche il record della gara abbassandolo di oltre 2 ore rispetto al precedente risultato. Durante la serata, Javi, basco di Vitoria Gasteiz nato nel 1974, racconterà la sua esperienza: la preparazione per la gara, gli allenamenti ed infine la corsa, durata 67 ore 52 minuti lungo un percorso di 330 km e 24.000 metri di dislivello. La serata sarà l’occasione per scoprire la passione di Javi per la montagna, una passione a 360° che lo porta appena può a rifugiarsi in montagna per correre, camminare e fare sci alpinismo. Javi racconterà come e perchè si è avvicinato al mondo della corsa ed in particolare al trail running, una disciplina che lo ha visto emergere ed affermarsi con risultati di grande rilievo. Da quando è arrivato terzo all’UTMB 2013, tutti lo tengono d’occhio: questo risultato segna la sua consacrazione tra i grandi dell’ultra trail a livello mondiale e il suo ingresso nel Trailrunning Team Vibram, diventando uno degli atleti più amati. Vincitore di molti percorsi ultra, dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare la stagione 2015, Javier è tornato più forte che mai nel 2016, con il 3° posto alla Lavaredo Ultra Trail, il 5° posto nell’UTMB a cui si aggiungono altri prestigiosi risultati che lo portano a classificarsi 2° nella classifica finale dell’Ultra Trail World Tour, dietro il suo compagno, il lituano Gediminas Grinius. La serata avrà inizio alle ore 20.30 e si svolgerà nel negozio DF Sport Specialist a Bevera di Sirtori (Lc).