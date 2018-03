Isola dei Famosi – Complotti e favoritismi, Giulia Calcaterra sferra il colpo finale: “giochi pilotati”

L’Isola dei Famosi sotto assedio, non più solo le accuse di Eva Henger contro la produzione del programma: le parole di Giulia Calcaterra fanno tremare il reality

Eva Henger ha scatenato un putiferio durante questa edizione de L’Isola dei Famosi, scoperchiando un vaso di Pandora che ora pare non volersi ‘ritappare’. Le accuse dell’ormai famoso ‘canna-gate’ sembrano, alla luce di quello che sta succedendo, solo la punta dell’iceberg di ciò che si potrebbe celare dietro le dinamiche del reality. Inciuci, complotti e favoritismi sarebbero infatti manovrati dalla produzione che tirerebbe le fila del gioco. Ad avallare l’ipotesi che il reality sia pilotato anche Giulia Calcaterra. L’ex Velina, a Striscia La Notizia, riferisce come anche l’anno scorso (nell’edizione a cui lei partecipò e che vide Raz Degan vincitore) furono usate metodologie malsane dalla produzione che nascondeva alcune cose per dare spicco ad altre secondo logiche di share. La Calcaterra ha raccontato a Valerio Staffelli: