Intesa Sp: Treviso, torna il ‘Panini Tour Up! 2018’, giochi e premi per piccoli e grandi

Treviso, 7 mar. (AdnKronos) – Arriva sabato prossimo 10 marzo a Treviso il grande appuntamento con il ‘Panini Tour Up! 2018″. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione ‘Calciatori 2017-2018″ dà appuntamento ai fan delle figurine presso la filiale della Cassa di Risparmio del Veneto di Via Indipendenza, 16 (ore 10.30-18).

Il tour Panini, infatti, si arricchisce quest’anno della partnership con il Gruppo bancario, con riferimento anche nel nome al nuovo ‘XME Conto Up!” che la banca dedica agli under 18. Collezionisti piccoli e grandi potranno misurarsi con i giochi a premio delle ‘Figuriniadi”, mentre coloro che avranno completato l’album potranno ricevere il timbro ufficiale.

Per partecipare a questi eventi sarà possibile registrarsi online ‘ sul sito www.paninitourup.it ‘ per garantirsi l’accesso oppure direttamente presso la filiale interessata dal Tour fino ad esaurimento disponibilità. Sarà possibile seguire le varie tappe del ‘Panini Tour Up! 2018″ sul sito internet www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook ‘Calciatori Panini”, il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter ed al profilo Instagram ‘Figurine Panini”. Il ‘Panini Tour Up! 2018″ toccherà ben 30 città in tutta la penisola, per un totale di 42 giornate evento, e si concluderà all’inizio di aprile.