Intesa Sp: Treviso, torna il ‘Panini Tour Up! 2018’, giochi e premi per piccoli e grandi (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La collezione ‘Calciatori 2017-2018″ comprende quest’anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Il maxi-album di 128 pagine ha una copertina caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso. Sul fronte delle figurine sono riportati come di consueto i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A TIM e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni del calcio italiano.

Confermate le sezioni ‘Film del Campionato”, sui protagonisti e i momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, ‘Calciomercato – L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, e ‘Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le carriere complete dei 440 calciatori presenti in figurina sull’album per le squadre di Serie A TIM. La collezione è anche accompagnata dalla grande operazione ‘Calciatori Gol!”: all’interno delle bustine è possibile trovare dei buoni-premio con la scritta ‘Hai Vinto”, che consentono di ricevere subito in edicola 1 o 3 bustine speciali ‘Calciatori Gol!”.

Partner strategico della collezione ‘Calciatori 2017-2018″ è il gruppo Intesa Sanpaolo. La partnership, oltre alla realizzazione congiunta del ‘Panini Tour Up! 2018″, è caratterizzata da un’importante presenza all’interno dell’album e da due grandi iniziative promozionali: con la sottoscrizione di ‘XME Conto Up!” ‘ il nuovo conto corrente a canone zero per i minori di 18 anni ‘ si riceve in regalo un album ‘Calciatori 2017-2018″ e 500 figurine, oltre a poter vincere un pallone da calcio.