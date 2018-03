“I colori nerazzurri sono dentro di me. Insieme ai compagni, con l’Inter ho potuto scrivere la storia e coronare tutti i sogni di un calciatore. A Milano ho ancora tanti amici e sono onorato di fare parte di questa società. So di essere nel cuore dei tifosi, loro saranno per sempre nel mio. Adesso c’è Icardi che ha fatto tanto per la squadra e con i suoi gol sono certo che torneremo in Champions. Tornare nell’Europa che conta è troppo importante, anche per il momento storico varrebbe come un vero scudetto. Sono sicuro che questi ragazzi sanno cosa fare e lo faranno. In fondo sono ancora lì in alto, dopo un girone d’andata alla grande. Forse anche troppo alla grande. Triplete Juve? Io tifo Inter e Genoa, ma non per questo voglio il male degli altri. E se il problema è perdere l’esclusività del Triplete, noi saremmo comunque stati i primi. La sfida tra Inter e Napoli? Chiaro che tifo Inter, per ripartire alla grande. Anche se un po’ mi dispiacerebbe nella misura in cui allontanerebbe il Napoli dallo scudetto. Per come giocano se lo meriterebbero”.