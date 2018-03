L’intelligenza artificiale sbarca al Romics 2018: la grande novità la porta Esporters.it

Esporters porta una grande novità al Romics 2018: arriva il primo chat bot esportivo

Mancano pochi giorni all’inizio del primo Romics 2018, la grande fiera del fumetto e dei Games che richiama centinaia di migliaia di visitatori di tutto il mondo. Quest’anno la grande novità arriva grazie a Esporters.it – http://www.esporters.it/ – la nuova testata giornalistica nata dal successo di SportFair con un’entusiasmante mission editoriale: raccontare il mondo dei videogiochi al grande pubblico. Esporters sarà MediaPartner del Romics insieme a Corriere dello Sport, TuttoSport e Powned.it, e presenterà il primo Chat bot esportivo, portando per la prima volta l’intelligenza artificiale al grande evento capitolino.

I visitatori che arriveranno allo stand di Esporters e Powned avranno a disposizione un QR Code personalizzato che gli consentirà di attivare il Chat bot su Messenger, e rimanere così sempre aggiornati sul mondo degli esports. Potranno inoltre conoscere la Redazione e interagire con i giornalisti. L’obiettivo dell’iniziativa è quella di promuovere ulteriormente un settore già in forte crescita.

Inoltre chi vorrà mettersi alla prova, potrà farlo grazie alle postazioni di gioco munite sia di console che di pc. Inoltre, si svolgeranno le fasi finale di Lega Prima – Romics, il primo campionato italiano di League of Legends, organizzato da Romics in collaborazione con GEC – Giochi Elettronici Competitivi, di cui Esporters e Powned.it sono i media partner. La redazione di Esporters sarà presente per seguire in diretta le avvincenti partite e per intervistare i talenti migliori della scena esportiva italiana di League of Legends.