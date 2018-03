Innovazioni per la longevità al meeting di Ancona

Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) – Valorizzare proposte e soluzioni utili a cogliere i benefici derivanti dalla longevità. E’ questo l’obiettivo di ‘Expo-Meeting Innov-Aging’, l’evento promosso da Fondazione Marche dedicato al tema dell’aging e ai vantaggi sociali ed economici che derivano dalla Silver Economy. L’appuntamento, che si terrà dal 21 al 23 giugno alla Mole vanvitelliana di Ancona, è promosso da Regione Marche, Ibm, Ubi Banca, il Gruppo Santo Stefano e l’Italian Scholars and Scientists of North America Foundation (Issnaf).

Nel corso delle tre giornate – spiegano gli organizzatori – istituzioni, aziende, opinion leader del mondo scientifico e industriale si incontreranno per condividere le opportunità legate ai tre grandi settori che verranno analizzati durante i lavori, ovvero salute e benessere, tecnologia, economia e finanza. Nel corso di varie sessioni, influencer ed esperti mondiali delle tre aree tematiche di riferimento daranno vita a tavole rotonde volte a “tracciare un bilancio e a delineare le prospettive economiche e sociali conseguenti a un cambiamento demografico che riguarda non solo l’Italia, ma anche il resto del mondo”. Contemporaneamente, le più innovative start up e imprese del settore presenteranno i propri prodotti e servizi al mercato della Silver Economy per proporre soluzioni, costruire relazioni e partnership.

La Silver Economy – sottolineano gli organizzatori dell’evento – è considerata la terza economia più grande al mondo, rappresentando nel 2014 un valore di circa 7 trilioni di dollari che, secondo le stime, raggiungerà i 15 trilioni nel 2020. “L’Aging è la nuova sfida che la società contemporanea deve affrontare e, soprattutto, vincere, in termini di individuazione e gestione di un nuovo modello di sviluppo economico – commenta Mario Pesaresi, vicepresidente esecutivo della Fondazione Marche – Il meeting è stato ideato e progettato proprio per cogliere questa possibilità, ovvero sfruttare appieno le nuove opportunità presentate da questo scenario. In questo settore – conclude – l’innovazione, infatti, rappresenta una formidabile opportunità di crescita, permettendo di migliorare la qualità della vita”.