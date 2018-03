Steph Curry si ferma per infortunio e i tifosi dei Golden State Warriors trattengono il fiato: ancora un problema alla caviglia per il playmaker

Nonostante il successo sui San Antonio Spurs, nella notte della Oracle Arena c’è poco da festeggiare. I due minuti giocati da Steph Curry lasciano i tifosi dei Golden State Warriors in grande apprensione. Il playmaker dei campioni NBA in carica è stato costretto ad uscire per infortunio, rimediato dopo un contatto con Dejonte Murray: Curry è ricaduto in maniera scomposta procurandosi una distorsione alla caviglia destra. Stesso guaio fisico rimediato contro gli Atlanta Hawks. Un problema cronico per Curry che resterà a riposo per la trasferta di Portland, squadra davvero in forma (8 vittorie di fila), e verrà rivaluto in seguito con l’obiettivo di preservare la sua salute in ottica Playoff.