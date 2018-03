Infortunio Brandon Ingram, problema inguinale per la stella dei Lakers: ecco i tempi di recupero

Dopo una buona striscia di successi, particolarmente roboanti quelli su Heat e Spurs, i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti nella notte dai Blazers. Pesante per i giallo-viola l’assenza di Brandon Ingram, infortunatosi nel match contro Miami. Il talento dei Lakers ha riscontrato un problema all’inguine che dovrà essere rivalutato fra circa sette giorni. Un’assenza lunga almeno una settimana per Ingram che priverà i Lakers di 16.2 punti, 5.4 rimbalzi e 4 assist a partita. Il numero 14 dei Lakers ha dichiarato alla stampa:

“sono solo felice che non sia così (grave) come invece potrebbe essere. Purtroppo sono stato colpito proprio nel punto in cui avevo avuto problemi già in passato, anche se in maniera più live. È qualcosa che devo affrontare ma da cui sono sicuro tornerò più forte di prima.”

Coach Walton si è espresso così sull’argomento:

“dipende tutto da come il suo corpo recupera. Finora ha fatto molto per noi, non solo per quanto riguarda le statistiche. È stato un pezzo fondamentale per il successo che abbiamo ottenuto di recente, giocando da guardia, da play, andando forte a rimbalzo usando la sua lunghezza. La sua versatilità, la quantità di posizioni che può ricoprire, non saranno facili da rimpiazzare”