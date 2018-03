Milano, 7 mar. (AdnKronos) – tre persone ustionate di cui due in codice giallo. E’ il primo bilancio di una esplosione avvenuta in una azienda a Ternate, in provincia di Varese, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco. L’evento è ancora in corso. Tra gli ustionati più gravi (60%) una donna di 63 anni e un giovane di 30.