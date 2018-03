Industria: Dal Poz, serve stabilità e sostegno a chi investe

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – I risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica “dimostrano che le imprese hanno risposto positivamente ai segnali di ripresa. Per non fermarsi ma continuare il percorso di crescita è necessario dare sostegno a chi investe”. Ad affermarlo è Alberto dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione della presentazione a Roma dell’indagine congiunturale.

Per dal Poz, infatti, “si deve rendere attrattivo il tessuto industriale del Paese puntando sulla tecnologia e sulle competenze, sulle produzioni ad alto valore aggiunto e sulle filiere, vera catena di valore. Serve stabilità e un clima di fiducia. Siamo ancora molto lontani dai livelli pre crisi e rimane alto il rischio di arrestare questa iniziale ripresa o peggio ancora di fare passi indietro”.

All’Italia, aggiunge il presidente di Federmeccanica, “serve una politica industriale perché il nostro Paese è diventato grande grazie alla manifattura ed è sulla manifattura, motore di ricerca, occupazione e produttività, che bisogna rilanciare. E’ inoltre fondamentale che si investa in maniera importante sulle infrastrutture, che sono fondamentali per collegare le diverse aree del Paese, contribuendo a rilanciare quelle che oggi sono in maggiore difficoltà”, sottolinea dal Poz.