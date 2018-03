Indian Wells – Vika Azarenka, il ritorno in campo e quel pensiero fisso al figlio Leo: “non auguro a nessuno quello che mi è successo”

Vika Azarenka è finalmente tornata in campo dopo diversi mesi di assenza: la tennista bielorussa ha parlato dei problemi legali per l’affidamento del figlio e dei risvolti avuti sulla sua carriera

Dopo mesi di assenza, Vika Azarenka è tornata in campo sconfiggendo 6-4 / 6-2 la britannica Heather Watson all’esordio ad Indian Wells. La tennista bielorussa si è lasciata temporaneamente alle spalle il processo per l’affidamento del figlio nel quale, nonostante abbia vinto la causa, probabilmente sarà ancora impegnata dopo che il suo ex compagno farà ricorso. La tennista ha parlato in conferenza stampa di come questa vicenda non la faccia concentrare sul tennis e dei problemi avuti nei mesi scorsi: