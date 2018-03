Indian Wells – Sharapova brucia di rabbia: “frustrante perdere così, ecco cosa mi succede da quando sono tornata”

Dopo il ko nel primo turno di Indian Wells contro Osaka, Maria Sharapova ha espresso tutta la sua rabbia rispondendo alle domande dei media

Il 2018 di Maria Sharapova non è di certo iniziato con il piede giusto. Dopo il ko nella semifinale di Shenzhen e la sconfitta ai quarti degli Australian Open che avevano fatto ben sperare, per Masha sono arrivati due ko scottanti agli esordi a Doha e Indian Wells. Nel primo turno sul cemento statunitense, Sharapova è stata sconfitta nei 64esimi di Indian Wells da Naomi Osaka. La tennista giapponese si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 / 6-4. La risalita in classifica della Sharapova, attualmente numero 41 al mondo, continua a subire bruschi incidenti di percorso. Dopo la sconfitta la tennista russa ha esternato tutta la sua frustrazione nell’incontro con i media: