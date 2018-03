Tennis, Indian Wells: nella notte i ritorni di Serena Williams ed Azarenka, Verdasco batte un colpo, tutti i risultati

Tennis, ad Indian Wells ha avuto inizio il torneo maschile con i big che entreranno in scena solo al secondo turno. Ieri è tornata intanto in campo Serena Williams

Ad Indian Wells nella notte americana c’è stato il tanto atteso ritorno in campo di Serena Williams, la quale ha monopolizzato l’attenzione dell’intera giornata di primo turno senza particolari emozioni. La Williams è parsa comprensibilmente lontana dalla forma migliore, ma ha vinto il proprio incontro con la Diyas in maniera abbastanza sciolta, nonostante un primo set combattuto. 7-5 6-3 il finale, con un netto strapotere dell’americana dal punto di vista della forza fisica. Tornava in campo anche la Azarenka, la quale ha usufruito di una wild card, anch’essa vittoriosa contro la Watson 6-4 6-2. Passando al maschile, in attesa dell’ingresso in tabellone dei big, nel primo turno di ieri da sottolineare la vittoria di Verdasco su Pella. Shapovalov invece ha superato Berankis. Di seguito tutti i risultati della notte.

Risultati Indian Wells femminile (primo turno)

S. Cirstea b. [Q] M. Niculescu 6-2 6-3

S. Williams b. Z. Diyas 7-5 6-3

M. Puig b. B. Haddad Maia 6-3 7-6(3)

N. Vikhlyantseva b. [Q] V. Zvonareva 6-3 6-2

[WC] D. Collins b. [Q] T. Townsend 2-6 6-4 6-3

[WC] S. Zhuk b. A. Cornet 7-5 6-4

[Q] S.W. Hsieh b. C. Witthoeft 5-4 rit.

M. Barthel b. V. Cepede Royg 6-2 6-1

J. Brady b. M. Buzarnescu 3-6 6-4 6-2

[Q] Y. Wickmayer b. [WC] K. Day 6-3 6-2

C. Bellis b. [Q] S. Sorribes Tormo 6-0 6-3

E. Makarova b. K. Flipkens 6-2 6-4

[WC] V. Azarenka b. H. Watson 6-4 6-2

K. Siniakova b. C. Mchale 3-6 6-2 7-6(6)

A. Sasnovich b. M. Linette 5-7 7-6(2) 7-6(4)

[Q] L. Arruabarrena b. L. Tsurenko 3-6 6-3 6-4

Risultati Indian Wells maschile (primo turno)