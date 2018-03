Wta Indian Wells 2018, Qualificazioni: Roberta Vinci eliminata, svaniscono le speranze azzurre nel main draw

Troppo forte Monica Niculescu, Roberta Vinci eliminata a un passo dal tabellone principale

Anche Roberta Vinci deve salutare Indian Wells, sconfitta in un’ora circa dalla rumena Monica Niculescu, n. 71 del ranking WTA e terza testa di serie del tabellone di qualificazione. La tennista tarantina, ha scontato diversi cali di concentrazione e una scarsa incisività al servizio, che la Niculescu ha saputo capitalizzare nel modo migliore. Il primo set è targato Niculescu: la tennista romena comanda il primo parziale per tutto il tempo e Roberta – n. 147 del ranking WTA e che ha già annunciato il proprio ritiro in occasione degli Internazionali di Italia a Roma – non riesce a replicare ai vincenti dell’avversaria, subendo inoltre l’aggressività di quest’ultima al servizio. Roberta perde tre volte il servizio, mentre la Niculescu non concede alcuna palla break e, in poco più di venti minuti, si aggiudica il primo set con l’eloquente punteggio di 6-0. Nella seconda frazione di gioco Roberta dà il tutto per tutto, difendendo nove palle break e riuscendo a strappare il servizio per tre volte all’avversaria, che, nonostante l’evidente difficoltà, riesce tuttavia con un guizzo nel finale a strappare il servizio a Roberta e a tenere la battuta, archiviando così la pratica sul 6-4.

Finiscono così le speranze di vedere un’azzurra competere nell’autorevole main draw del prestigioso torneo californiano: considerato lo spessore delle giocatrici presenti – sicuramente le più forti al mondo – lo spettacolo sarà senza dubbio garantito, ma le splendide prestazioni regalateci proprio sul suolo statunitense dalle nostre azzurre (a cominciare proprio da Roberta) ci mancheranno.

A cura di Sara Tassinari