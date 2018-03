Indian Wells: Fognini trova Chardy, primo ostacolo di un tabellone complicato

Indian Wells, Fabio Fognini si appresta a scendere in campo nella serata di domani per affrontare il francese Chardy, vincente ieri col connazionale Benneteau

Fabio Fognini si appresta ad esordire ad Indian Wells. Il tennista italiano domani sera scenderà in campo, incontro fissato alle ore 20,00, contro un avversario senz’altro temibile come il francese Chardy. Quest’ultimo nella notte ha superato il suo connazionale francese Benneteau in due set (6/4 7/6), ed ora si appresta ad affrontare proprio il nostro Fabio in una gara da non prendere sotto gamba, nonostante i 4 incontri vinti su 4 contro l’avversario di domani attualmente e numero 100 del seeding. In “previsione” futura, il tabellone di Indian Wells potrebbe riservare nei prossimi turni gli incontri con Mannarino prima e Federer poi, non certo un cammino favorevole per Fognini che si troverà ben presto ad affrontare l’ostacolo numero 1 al mondo.