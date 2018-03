Masters 1000 Indian Wells 2018, Qualificazioni: Berrettini sconfigge Kudla e approda al turno decisivo

Ottimo esordio di Berrettini nelle qualificazioni del Masters 1000 Indian Wells 2018. Il tennista romano sconfigge il suo avversario in due set e approda al turno decisivo, stasera si giocherà l’accesso al main draw con Ploansky

Bella prova di Matteo Berrettini, che al debutto sui campi in cemento di Indian Wells si impone nettamente per 6-4 7-5 sullo statunitense Denis Kudla, n. 168 del ranking mondiale, e approda così al turno finale, nel quale questa sera sarà impegnato contro il canadese Peter Polansky, n. 134 del ranking ATP, per ottenere l’accesso al main draw di uno dei Master 1000 più prestigiosi della stagione. Nel primo set, dopo un’iniziale equilibrio, al terzo game Matteo perde il servizio ma riesce a piazzare un immediato controbreak nel gioco successivo e a ristabilire così la parità. Nel prosieguo della frazione di gioco entrambi i giocatori mantengono ila battuta ma nel decimo game Matteo ottiene un break pesantissimo, che gli permette di chiudere il set per 6-4. Il secondo set è più combattuto, gli scambi sono lunghi, Matteo cerca di dare maggiore incisività al servizio, riuscendo a piazzare ben 5 ace e a perdere il servizio solo nel quinto game quando, in vantaggio di 3-1, consente a Kudla di approfittare della seconda palla break e di accorciare momentaneamente le distanze. Il giovane tennista romano, n. 108 ranking ATP, ha però una tattica perfetta e buone accelerazioni, che mettono in difficoltà lo statunitense e che, nel dodicesimo game, gli consentono di piazzare un secondo decisivo break. Break che vale la vittoria su Kudla per 7-5 e il passaggio di Matteo al turno decisivo per l’accesso al tabellone principale.

A cura di Sara Tassinari