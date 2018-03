Incidenti da incubo: il fortissimo vento mette in pericolo l’auto [VIDEO]

Un filmato immortala l’incredibile scena di un’automobile colpita da un palo della luce sradicato dal forte vento

Una terribile tempesta con raffiche di vento velocissime si è abbattuta nello stato del Maryland, negli Stati Uniti.

A causa delle forti raffiche, un palo della luce è stato letteralmente sradicato da terra ed è finito direttamente su un’automobile in transito.

La scena è stata immortalata in un video ripreso da una dash cam installata in un’auto che proveniva in senso opposto.