Incidenti: Venezia, sulla A4 tamponamenti tra Tir, chiusa l’autostrada

Venezia, 8 mar. (AdnKronos) – Circolazione congestionata anche nel pomeriggio sulla A4 Trieste Venezia oggi. Dopo l’incidente di questa mattina che ha reso necessaria la chiusura, per due ore, dell’autostrada, un ulteriore tamponamento fra mezzi pesanti, accaduto nel primo pomeriggio, ha richiesto nuovamente la chiusura dell’infrastruttura nello stesso tratto Latisana e Portogruaro, sempre direzione Venezia, con uscita obbligatoria a Latisana. In questo sinistro i mezzi pesanti coinvolti sono due ma c’è un ferito ancora incastrato fra le lamiere.

Già sul posto tutti gli operatori e l’elisoccorso. Chiuso nuovamente lo svincolo in entrata a Latisana, direzione Venezia. Coda di tre chilometri per traffico bloccato nel tratto dove è accaduto l’incidente, e coda di un chilometro tra San Giorgio e Latisana, sempre in direzione Venezia nonché rallentamenti per curiosi nella direzione opposta. Nella gestione della viabilità anche esterna all’autostrada è stato applicato il protocollo di collaborazione fra Autovie Venete ed enti gestori delle strade per cercare di mantenere la massima fluidità del traffico.