Incidenti: Venezia, riaperta alle 16 la A4 tra Latisana e Portogruaro

Venezia, 8 mar. (AdnKronos) –

Riaperta la A4 fra Latisana e Portogruaro alle 16,00 e riaperto lo svincolo in entrata di Latisana in direzione Venezia; entrambi erano stati chiusi a causa di un incidente fra due mezzi pesanti, accaduto intorno alle 13,30. I soccorsi meccanici hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentati. Attualmente si registrano due chilometri di coda fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia.