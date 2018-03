Imprese: in Lombardia più chance di avere il capo donna

Milano, 6 mar. (AdnKronos) – Più possibilità di avere il capo donna in Lombardia: le imprese femminili danno lavoro a oltre 400mila addetti su 2,5 milioni in Italia, di cui 145mila a Milano. Sono 156 mila le imprese femminili con sede in Lombardia nel 2017, in crescita del 0,6% in un anno, meglio della media italiana che si ferma al +0,4%. E’ quanto emerge da un’elaborazione Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro imprese relativi al 2017 e 2016.

Milano è prima in regione con 53 mila imprese e 145 mila addetti seguita da Brescia (22 mila imprese e 57 mila addetti) e Bergamo (17 mila imprese e 44 mila addetti). Vengono poi Varese (12 mila imprese e 31 mila addetti) e Monza Brianza (11 mila imprese e 28 mila addetti). Lodi ha 2.797 mila imprese femminili con circa 7 mila addetti.

In Italia Milano è seconda, dopo Roma che ha 78 mila imprese femminili e prima di Napoli (51 mila) e Torino (44 mila). Tra chi cresce di più in regione Milano (+1,3%), Como (+1%) e Monza (+0,9%).