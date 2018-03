Imprese: in Lombardia più chance di avere il capo donna (2)

(AdnKronos) – Sono 41 mila le imprese attive nel commercio, 22 mila nelle attività di servizi alla persona, 16 mila nell’alloggio e ristorazione, 14 mila nelle attività manifatturiere. Sono 20 mila le imprese femminili con titolari under 35 attive in Lombardia con un peso del 13% sul totale italiano di 147 mila. Oltre 6 mila quelle attive a Milano, 3 mila a Brescia, 2.400 a Bergamo, 1.500 a Varese e Monza Brianza. Le imprese rosa giovani pesano di più sul totale dei giovani imprenditori a Bergamo, Brescia e Lodi (14%).

In Lombardia sono oltre 21 mila, con un peso del 17,1% sul totale italiano. Milano con circa 10 mila imprese femminili straniere è prima in regione e da sola pesa l’8% nazionale superata in Italia solo da Roma, con 11 mila, e seguita da Torino, Firenze, Napoli, Prato, Brescia e Caserta. In regione la seguono, invece Brescia, (2.682 imprese), Bergamo (1.951), Varese (1.318) e Monza Brianza (1.242).

Per presenza di imprese straniere sul totale delle imprese femminili, Milano è prima con il 18,4%, superiore alla media regionale (13,4%) e nazionale (10,6%). Intorno al 12% Brescia, Mantova, Bergamo e Lodi.