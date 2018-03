Imprese: Ice, Italia fa pieno progetti a Mipim Cannes (2)

(AdnKronos) – Durante la quattro-giorni francese, numerosi i momenti a disposizione dei rappresentanti del Sistema Paese, pensati per poter proporre ad una qualificata platea internazionale, il meglio dei rispettivi portafogli di offerta. I progetti saranno inoltre disponibili all’interno del portale dedicato al Real Estate pubblico www.investinitalyrealestate.com, vetrina virtuale di tutto il patrimonio immobiliare italiano pubblico che proprio a Cannes ha visto il proprio debutto nel marzo 2016.

Il portale, realizzato su input della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il frutto di un lavoro di squadra tra l’Agenzia ICE ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme ad Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa, avente come obiettivo la selezione di una prima ‘rosa’ di asset pubblici da valorizzare, con caratteristiche di potenziale attrattività verso investitori istituzionali ‘core” e “opportunistic” nonché utilizzatori ‘corporate”.

Si tratta di opportunità con tipologia e destinazioni d’uso di interesse per il mercato internazionale: destinazione urbanistica già definita ed in prevalenza coerente con valorizzazioni ad uso ufficio, commerciale, ricettivo, logistico-produttivo; localizzate in città di medio-grandi dimensioni e in località turistiche; dimensioni mediamente superiori a 1.000 mq. e preferibilmente con tipologia ‘cielo-terra”.