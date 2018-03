Immobili: Nomisma, crescono quotazioni case di pregio a Roma e Milano

Milano, 6 mar. (AdnKronos) – Si conferma la ripresa, anche nel secondo semestre del 2017, del mercato degli immobili di pregio a Milano e Roma. In particolare è il segmento della compravendita a Milano ad aver mostrato una maggiore dinamicità con una domanda in crescita soprattutto nelle zone del Centro storico, Brera e Magenta. A Roma la domanda di acquisto risulta in aumento con l’eccezione della zona Flaminio e Salario-Trieste. è quanto si legge in un rapporto sul tema di Nomisma insieme a Santandrea Luxury Houses. Dopo anni di flessioni i prezzi tornano a crescere sia a Milano che a Roma con variazioni pari, rispettivamente, allo 0,4% e allo 0,3%.

“Questi miglioramenti si riflettono in una contrazione dei tempi medi di vendita che a Milano che si riducono da 5,8 mesi a 5,5 mesi mentre a Roma rimangono stabili a 6,3 mesi senza significative variazioni rispetto al primo semestre 2017”. Diminuisce a Milano, in particolare, il divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo e lo sconto medio sul prezzo di vendita si attesta attorno all’11% mentre la situazione a Roma appare invariata con un sconto medio pari al 13,8%.