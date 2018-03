Il calcio dà l’addio ad Astori

Firenze, 8 mar. (AdnKronos) – Folla e commozione in piazza Santa Croce, a Firenze, per i funerali di Davide Astori

. Migliaia i tifosi presenti in occasione della messa celebrata alle 10 nella Basilica di Santa Croce dal cardinale Giuseppe Betori. L’arrivo del feretro è stato accolto da un lungo applauso.

Il carro funebre si è fermato davanti alla Basilica e l’ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio che è durato più di tre minuti. Nel frattempo sventolavano bandiere viola e centinaia di tifosi hanno disteso in alto le sciarpe coi colori del club. Per motivi di sicurezza, il pubblico non può accedere in chiesa dove sono ammessi solo i familiari e i parenti del capitano della Fiorentina, assieme alle autorità e alle delegazioni delle altre squadre.

L’APPLAUSO – Lungo applauso alla squadra viola – giocatori, dirigenti e tecnici: in chiesa l’allenatore Stefano Pioli, il presidente onorario Andrea Della Valle e il patron Diego Della Valle. L’imprenditore si è rivolto ai tifosi mettendo la mano sul cuore in segno di ringraziamento.

RENZI – Assieme a lui è arrivato l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, tifoso della Fiorentina. Il segretario dimissionario del Pd è entrato in chiesa seguito poco dopo dal ministro dello Sport Luca Lotti. Anche le ragazze della Fiorentina Women’s sono state salutate con un applauso.

IL SINDACO – E’ arrivato poi l’ex attaccante viola Federico Bernardeschi, a cui i tifosi hanno tributato un altro lungo applauso. In basilica il Gonfalone del Comune di Firenze con il sindaco Dario Nardella e il Gonfalone della Regione Toscana, con l’assessore allo Sport Stefania Saccardi.

SERIE A – Presenti inoltre il presidente del Coni e commissario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, assieme a lui il commissario straordinario Figc, Roberto Fabbricini, accolti da altri applausi della piazza. Ai funerali anche Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione allenatori.

ZANETTI – Tra le delegazioni dei club più applaudite quella dell’Inter guidata dal vicepresidente Javier Zanetti e composta, tra gli altri, dal tecnico Luciano Spalletti e dall’ex viola Borja Valero, che aveva mantenuto un solido legame di amicizia con Astori. In Basilica è arrivato anche il tecnico della Lazio Simone Inzaghi.