Idb: dopo Indaco guarda a nuove acquisizioni, almeno una entro il 2018 (3)

(AdnKronos) – “In questo senso -evidenzia ancora – è molto importante essere consapevoli del fatto che la lice del futuro sarà luce su cui è necessario investire in termini di ricerca e di sviluppo e questa cosa può essere interessante farla con un partner che lavora anche per tutte le aziende del gruppo. Che faccia anche da ‘antennista’ sul mercato cioè raccogliere tutto quello di cui anche le altre aziende possono godere in termini di partecipazioni e dal punti di vista creativo”.

E intanto Idb guarda alla quotazione a Piazza Affari come “a uno dei passaggi pià probabili del nostro gruppo”. Questo avverrà, “ammesso che ci siano le condizioni del mercato, quando l’azienda arriverà a 130-150 milioni di fatturato. Verrà quotata una minoranza dell’azienda. L’obiettivo è raccogliere ulteriori risorse per affrontare una seconda fase di sviluppo del gruppo, nella quale allargheremo le maglie della ricerca” sottolinea l’ad Gobbi.

“Oggi stiamo guardando a una tipologia di azienda molto ristretta, stiamo formando una tavola rotonda il più omogenea possibile di imprenditori. Quando ci addestreremo come gruppo e saremo consolidati con i meccanismi, potremo avere al nostro interno anche una società meno performante, che necessita di una ristrutturazione, di un intervento importante, cosa a cui oggi non stiamo guardando. Per noi il passaggio in Borsa non sarà un punto di arrivo, ma una tappa intermedia, un ‘gran premio della montagna’ dopo la quale affrontare anche strade in discesa” conclude Gobbi.