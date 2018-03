Ibrahimovic sfoggia la sua nuova Porsche 911, il ‘gioiellino’ di Zlatan da più di 200 mila euro [FOTO]

Zlatan Ibrahimovic si presenta in allenamento con un’auto fiammante, la sua nuova Porsche 911 non passa di certo inosservata

Zlatan Ibrahimovic si è presentato oggi in allenamento con la sua nuova Porsche 911 GT2 RS. Lo svedese si è recato questo venerdì per la sessione di rifinitura, in vista del match del suo Manchester United contro il Liverpool di domani, con un’auto che non passa di certo inosservata. Dal valore di circa 236mila euro la Porsche dell’attaccante si distingue dalle altre per il suo colore canna di fucile ma anche per il suo assetto sportivo. Le prese d’aria spiccano sulla carrozzeria della vettura, così come l’alettone posteriore, che rende tutto più aggressivo. Come riferisce il sito della casa produttrice del nuovo bolide di Ibrahimovic:

“è semplicemente la più potente 911 mai prodotta finora da Porsche”.

