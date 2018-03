Honda Forza 300: completamente riprogettato lo scooter della casa giapponese [FOTO]

L’Honda Forza 300, lo scooter di media cilindrata più apprezzato e amato in Europa, è stato riprogettato per essere più performante e potente

Il nome Forza si è imposto negli anni come uno degli scooter Honda di media cilindrata più apprezzati in Europa. L’inizio della sua storia di scooter premium risale al 2000, quando il primo modello fissò nuovi standard in termini di guida dinamica, capacità di carico e sicurezza attiva. Il successo fu immediato, con il pubblico che ne apprezzò immediatamente il look ma soprattutto la grandissima praticità ed efficienza. Conservando questo esclusivo mix di guida dinamica e carattere Gran Turismo, il Forza si è costantemente evoluto. Nel 2004 è stata introdotta la trasmissione CVT a controllo elettronico S-Matic e la chiave elettronica Smart-Key, oltre all’efficientissima alimentazione a iniezione PGM-FI. Lo spazio sottosella per due caschi integrali era, poi, uno dei vantaggi maggiormente apprezzati dagli utenti. Il 2005 ha visto l’introduzione dell’ABS e il 2008 di dettagli esclusivi come il pacchetto audio e altoparlanti, la trasmissione S-Matic evoluta e l’impianto frenante ABS combinato. Infine, nel 2013, è stato introdotto il Forza 300 caratterizzato da un nuovo design “sit-in”, ma sempre peculiare per il suo grande comfort, anche con passeggero, sia in città che nei trasferimenti extraurbani. Il 2018 vede la nascita di un Forza 300 radicalmente rinnovato, nel solco del grande successo del fratello minore, il Forza 125, venduto in oltre 30.000 esemplari in Europa nei 3 anni dal lancio e, pur conservando i principali vantaggi della sua indole Gran Turismo, è diventato più leggero, compatto, intelligente e sportivo.

Panoramica del modello

Il nuovo Forza 300 ha un look sportivo, deciso, e dimensioni più snelle e compatte rispetto al design precedente. L’interasse e la lunghezza del veicolo sono stati ridotti ed è più stretto, con la sella leggermente più in alto per migliorare la visibilità. Le ruote sono ora da 15”/14” ant./post (erano 14”/13”) e il peso diminuisce di 12 kg grazie al nuovo telaio. Migliorano accelerazione, velocità massima e l’efficienza nei consumi. Il pratico parabrezza è regolabile in altezza elettricamente e offre la massima protezione dal vento a velocità sostenuta o, nella guida urbana, un’ottima visuale. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è una novità per uno scooter Honda e può essere disattivato e riattivato tramite un comodo sul blocchetto sinistro al manubrio. La strumentazione ridisegnata offre informazioni extra sull’ampio display LCD ed è completissima ed elegante grazie agli indicatori analogici per tachimetro e contagiri. L’impianto luci è Full-LED e la chiave elettronica Smart-Key è collegata anche all’opzionale top box da 45 litri.