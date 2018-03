Schalke 04-Hertha Berlino: tifoso si masturba allo stadio, arrestato! [FOTO]

Durante Schalke 04-Hertha Berlino, un tifoso della squadra ospite ha iniziato a masturbarsi sotto gli occhi di tutti ed è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico

Incredibile ma vero. Quanto vi stiamo per raccontare è davvero successo nel corso della partita di campionato tra Schalke 04 e Hertha Berlino. Un tifoso del club berlinese, incurante del fatto che si trovasse in pubblico all’interno dello stadio, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. I tifosi che si trovavano al suo fianco hanno immediatamente e giustamente chiesto l’intervento degli steward, i quali sono prontamente accorsi nei pressi dell’accaduto. L’uomo è stato espulso dallo stadio. Naturalmente è stato arrestato e dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico.