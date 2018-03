Gran Fondo Valle d’Aosta: aperte le iscrizioni all’imperdibile corsa amatoriale

Aperte le iscrizioni alla Gran Fondo Valle d’Aosta, corsa amatoriale che si terrà sabato 26 e domenica 27 maggio

Due giorni da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di ciclismo: sabato 26 e domenica 27 maggio. Sarà un weekend di grande sport e spettacolo, con le salite della Valle d’Aosta protagoniste a misurare le forze sia dei professionisti che degli amatori. Il programma delle due intense giornate firmate RCS Sport / RCS Active Team si aprirà con la 20ª tappa della Corsa Rosa, la Susa-Cervinia, frazione che determinerà le gerarchie in classifica generale. Domenica 27 maggio è invece in programma la Gran Fondo Giro d’Italia che partirà da Saint Vincent con le salite valdostane che saranno terreno di conquista anche per gli amatori fino all’arrivo di Cervinia. 100 km con le stesse tre ascese affrontate il giorno prima dai professionisti: Col Tsecore (1.623 metri), Col San Pantaleon (1.664 metri) e Cervinia (2.001 metri). Così come avvenuto a ottobre con la Gran Fondo Il Lombardia ed il 4 marzo a Siena con la Gran Fondo Strade Bianche, l’obiettivo è regalare un weekend indimenticabile a tutti gli appassionati. Stesse strade, medesima logistica all’arrivo, la soddisfazione di emulare i propri idoli e il giorno prima seguirli e tifare sulle strade della penultima tappa del Giro d’Italia.