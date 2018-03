Governo: Orlando, spiegheremo a Mattarella perché no a intesa con M5S

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Dovremo spiegare” al Capo dello Stato perché “è impossibile” un’intesa di governo tra M5S e Pd. Lo ribadisce Andrea Orlando, ospite su Radio capital di ‘Circo massimo’.

“Avremmo difficoltà -aggiunge- a spiegare perché facciamo un accordo con una forza che ancora mantiene dei tratti forcaioli, con una politica economica fortemente incomprensibile e demagogica. Se i Cinquestelle diventano un’altra cosa parleremo con un’altra cosa. I cambiamenti non è che si fanno con un tweet, sono cose profonde, necessitano di discussioni, dell’esigenza di andare dai propri ai quali si è chiesto il voto su una base, a dire dobbiamo andare in un’altra direzione, io francamente questo non l’ho visto”.