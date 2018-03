Governo: Mattarella chiede responsabilità, al centro interesse Paese/Adnkronos

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Soltanto pochi mesi dopo il referendum sul divorzio, che aveva lacerato partiti e società, le stesse forze politiche seppero trovare in Parlamento “un compromesso alto”, riuscendo ad approvare la riforma del diritto di famiglia. Un esempio che, mutatis mutandis, può essere trasferito alla situazione politica attuale, con nessuno degli schieramenti in campo in grado di esprimere una maggioranza di governo, dopo un’accesa campagna elettorale giocata a suon di invettive e colpi bassi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, coglie l’occasione della prima uscita pubblica dopo le elezioni, la cerimonia al Quirinale per la Giornata internazionale della donna, per invitare le forze politiche ad un’assunzione di responsabilità, rispetto alla crisi politica che andrà affrontata nelle prossime settimane.

“Nel 1975, appena un anno dopo lo scontro referendario sul divorzio”, ricorda il Capo dello Stato, donne di schieramenti e culture politiche diverse come Maria Eletta Martini, Nilde Iotti, Franca Falcucci, Giglia Tedesco Tatò, seppero “tenere ben in vista gli interessi generali, anche quando le dinamiche dei partiti inducevano alla contrapposizione e al conflitto”. Così “in Parlamento vi fu la capacità di raggiungere un compromesso alto, su materia fondamentale”, la riforma del diritto di famiglia, “con una normativa di grande valore e qualità”.

“Un grande merito storico, una lezione repubblicana” da tenere bene a mente nell’attuale fase politica, avverte Mattarella. “Abbiamo ancora -e questo vale per tutti- avremo sempre bisogno di questa attitudine; del senso di responsabilità di saper collocare al centro l’interesse generale del Paese e dei suoi cittadini”.