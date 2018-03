Governo: Mattarella chiede responsabilità, al centro interesse Paese/Adnkronos (4)

(AdnKronos) – Tempi lunghi, quindi, ai quali già da adesso si preparano al Quirinale, con il lavoro dei vari sherpa già iniziato, per capire gli sviluppi di una situazione alquanto fluida, che passerà attraverso diversi passaggi fondamentali, a partire dalla riunione della Direzione del Pd in programma lunedì prossimo.

Nessuna interferenza perciò dal Capo dello Stato in attesa che il confronto nei e tra i partiti vada avanti per ricercare soluzioni in grado di dare un nuovo governo al Paese, senza tuttavia assecondare accelerazioni o scossoni, finalizzati magari ad ottenere un rapido ritorno alle urne per una resa dei conti definitiva.

Le parole pronunciate questa mattina da Mattarella sono inequivocabili: “Abbiamo ancora -e questo vale per tutti- avremo sempre bisogno del senso di responsabilità di saper collocare al centro l’interesse generale del Paese e dei suoi cittadini”. Un interesse che naturalmente deve tener conto della situazione economica e sociale, italiana ma anche internazionale. Con il governo guidato da Paolo Gentiloni che nel frattempo continuerà la sua azione, entro i confini politici e costituzionali che è possibile disegnare nell’attuale situazione.