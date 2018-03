Governo: Mattarella chiede responsabilità, al centro interesse Paese/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – D’altra parte, anche le soluzioni di maggioranze parlamentari che si profilano in queste ore e che potrebbero delinearsi nelle prossime settimane, non sono praticabili così facilmente sia sul piano politico che numerico.

Ad esempio, un ipotetico esecutivo del Movimento 5 stelle, con un’astensione del Pd, al netto delle reazioni che potrebbe determinare all’interno della galassia democratica, si scontrerebbe comunque con i numeri più forti sui quali a Senato e Camera può contare il centrodestra. Allo stesso tempo, senza l’apporto di Fratelli d’Italia, non riuscirebbe ad avere i numeri necessari un governo M5S-Lega.

Solo alcune delle variabili sulle quali ci si esercita in queste ore e che torneranno continuamente sul tavolo e che troveranno un primo e difficile banco di prova in occasione dell’insediamento delle Camere e dell’elezione dei rispettivi presidenti.